Faire ses courses en Allemagne, une aubaine ? - On n'est pas des pigeons ! - 11/09/2019 Si l’on en croit les forums consacrés à la question, de nombreux frontaliers belges (et français) n’hésitent pas à traverser la frontière pour réaliser certains achats en Allemagne. Certains produits sont réputés moins chers chez nos voisins, citons par exemple les voitures, les outils, le matériel de bricolage, ou encore les cosmétiques et produits d’hygiène. Qu’en est-il vraiment ?