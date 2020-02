Aujourd’hui, Shop & Go compte 122 points de vente et en ouvre six nouveaux chaque année . Le concurrent , Carrefour, ne propose pour l’instant que 24 magasins du même type, les Express , en partenariat avec Lukoil et Deliway . Mais l’offre s’étend dans les gares ou les hôpitaux par exemple, histoire de proposer des épiceries de proximité dans chaque lieu de passage, dans chaque quartier .

Il fut une époque pas si lointaine où la station service permettait uniquement de faire le plein de carburant . Eventuellement, on pouvait y acheter un bidon d’huile et un paquet de chewing-gum mais rien de comparable à ce qu’on trouve aujourd’hui. Pourtant, ce n’est qu’en 2000 que Delhaize , en partenariat avec Q8 et Panos , a lancé le concept d’épicerie en station service.

Un concept qui se développe toujours

Faire ses courses de la semaine... à la station service ! - © Tom Werner - Getty Images

Si la fréquentation des supermarchés est globalement en baisse, celle de ces magasins de quartier est en nette hausse. C’est qu’ils ne visent plus nécessairement l’automobiliste pressé qui vient acheter un produit en dépannage, ils proposent à présent une vaste gamme de références : jusqu’à 4.000 chez Shop & Go ! Ainsi, on n’y fait peut-être pas ses courses de la semaine, mais on y trouve bien plus que les produits de base, de quoi satisfaire bon nombre de riverains.

Si les prix sont un peu plus élevés que dans les grandes surfaces, cela se justifie par le fait que ces magasins sont gérés par des indépendants, que les horaires d’ouverture sont très étendus et qu’il y a peu ou pas de jours de fermeture.

Dans leur nouveau concept de Shop & Go, les partenaires proposent à présent une vaste zone buffet, avec possibilité de s’asseoir et de travailler (prises de courant et usb). Les magasins sont plus aérés, modernes, proposant le self-scanning et plus de produits frais. De l’intérieur, impossible de dire qu’ils jouxtent une station service.

Après leur disparition il y a cinquante ans, c’est le retour des épiceries de quartier, mais avec la puissance commerciale de grandes entreprises.