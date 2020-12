Faire ses achats seul, une règle difficile à imposer !

Dans le magasin Casa de Stockel, Sylvie Breugelmans distribue un panier par personne afin de gérer le flux des clients. Pas plus de 10 à la fois. Elle y veille par crainte d’une amende : 750 euros. Certains clients comprennent que l’espace est limité mais d’autres non : "Parfois, c’est compliqué. Les gens ne sont pas d’accord et ils s’énervent."

Un peu plus loin, un commerçant indépendant, Philippe Zeebroek avoue que beaucoup de ses clients viennent en couple et qu’il est impossible de leur refuser l’entrée sauf s’il y a trop de monde dans son magasin : " c’est très contraignant pour moi de leur dire non, mais je fais attention aux distances et aux nombres de personnes par rapport au 78m2 de mon magasin. Il n’y a jamais plus de 6 personnes, moi y compris. "

Madame pourrait rentrer alors que monsieur devrait rester dehors !? Comment imposer cela à nos clients ?

Une autre commerçante, Véronique Boey, estime que c’est impossible de dire non à ses clients fidèles : "Madame pourrait rentrer alors que monsieur devrait rester dehors !? Ils vivent dans leurs bulles. La seule personne qui peut les contaminer ou être contaminée, c’est moi et je fais très attention. J’ouvre la porte et je la referme, je nettoie les mains des consommateurs en entrant et sortant. Je désinfecte le terminal de paiement à l’alcool systématiquement."

C’est donc toujours en fonction de leurs espaces disponibles que ces commerces de quartier acceptent parfois plus d’une personne de la même famille à la fois mais ils redoublent de vigilance quant aux règles d’hygiène et de distanciation sociale.