Faire sa propre bière dans une cocotte-minute? La recette venue des Etats-Unis

Le lien entre une cocotte-minute et la bière? Pas évident à trouver? Il est possible aujourd’hui de réaliser sa propre production de bière dans cet appareil. Il faut pour cela un autocuiseur possédant la fonction "yaourt". La mode vient des Etats-Unis et la recette se trouve sur Youtube : la fonction "yaourt" permet de garder une température stable et idéale pour les levures de la bière, nous dit-on.

La recette

Vous pouvez cuire votre mixture au bain marie ou directement dans la casserole : malt, houblon, levure et cocotte-minute en position yaourt, idéale pour les levures. On a refait la recette à l'identique, pas question que les Belges passent à côté de cette méthode révolutionnaire de faire de la bière en trois jours seulement. Aux Etats-Unis, ça a l’air "delicious" : c’est vraiment bon, c’est rafraîchissant avec un arôme de mangue, s'extasient les deux youtubeurs.

La dégustation

Nous on a fait goûter à des spécialistes, et là les avis sont moins enthousiastes - Goulven Dedonder, suit des études en zythologie, la science de la bière : J’ai rarement bu une bière aussi mauvaise, on dirait un thé au houblon, non pétillant, il faut arrêter de faire croire qu’on peut faire de la bière en trois jours, et dans un autocuiseur. C'est ce qu'on appelle un échec lamentable. CQFD.