Faire estimer sa maison en ligne: un piège ? On a testé

Maisons: estimation en ligne? - On n'est pas des pigeons (77/183) - 06/05/2021 On peut désormais faire estimer sa maison ou son appartement en ligne. Bien sûr, c'est facile et rapide mais souvent les différents sites consultés, comme Immoweb, Realo et Immoprice par exemple, donnent des estimations parfois fort différentes pour un même bien. De plus, un agent immobilier vous contacte rapidement. Alors, autant faire appel directement à un expert immobilier qui mettra sa neutralité et ses compétences professionnelles à votre service après avoir, lui, visité votre bien. Mais là aussi, attention, les expertises gratuites vous dirigent en général vers une agence qui, elle, prendra sa commission. Ces experts gratuits ne sont pas toujours agréés, il faut en tenir compte également.