Faire du sport en salle ou acheter le matériel pour la maison: une belle différence de budget !

Sport à la maison ou en salle: comparatif de prix - On n'est pas des pigeons (171/183) - 20/12/2021 Raphaël Scaini a calculé le temps et l'argent qu'il faut dépenser dans une salle de sport avant d'amortir du matériel de sport acheté pour s'exercer à la maison. En fonction du matériel acheté, il faudrait 6 ans et demi d'abonnement dans une salle de musculation pour l'amortir.