Faire débrider son moteur : un jeu d'enfant ?

Augmenter la puissance de son véhicule tout en diminuant potentiellement sa consommation de carburant… C’est le deal proposé par les ateliers qui font de la reprogrammation de voitures.

C’est de la haute technologie mais le principe est tout simple.

Grâce à un ordinateur branché sur la voiture, on copie le software du véhicule. Après sauvegarde de sécurité, les paramètres en sont modifiés et le programme est réimplanté… Cette manipulation permet, dans certaines limites, d’augmenter la puissance du véhicule et partant, dans certains cas, de diminuer la consommation (l’idée étant qu’avec plus de de puissance, pour une même accélération, vous poussez moins sur la pédale des gaz et donc vous consommez moins).

Le prix de l’opération peut varier entre 500 et 800 € (selon les voitures et les ateliers).

Attention cependant, du côté des assurances, certaines refusent de couvrir ces véhicules " modifiés ", d’autres acceptent en augmentant leurs primes. Mieux vaut bien se renseigner avant toute reprogrammation…