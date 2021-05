Faire aimer l’eau du robinet ? Voici quelques astuces

Eau du robinet ou pas ? - On n'est pas des pigeons (92/183) - 27/05/2021 Virginie Hess prépare un test à propos de l'eau du robinet qui a parfois mauvaise réputation. Cette eau vient de la nappe phréatique, elle, alimentée par l'eau de pluie. Dans le sol, elle rencontre divers éléments qui peuvent altérer son goût: goût calcaire ou goût ferrugineux si elle vient de l'Ardenne. Mais, son prix est imbattable: une famille moyenne consomme 1000 litres d'eau par an ce qui lui coûte 500 euros si elle l'achète en bouteilles et 5.5 euros via le robinet ! De plus, l'eau du robinet est pleine d'avantages pour la santé et l'environnement.Pour le test, Virginie va proposer de l'eau aromatisée à la menthe, au citron, de l'eau glacée et de l'eau tempérée. A Carlo, Annie et Thibaut de goûter!