Faillites d'entreprises liées à la crise du coronavirus : le pire est sans doute encore à venir... A l’image des magasins Wibra, la semaine dernière, on ne compte plus les annonces de faillites, fermetures et pertes d’emploi liées à l’épidémie de Covid-19. Même si, actuellement, on dénombre moins de faillites d’entreprises que l‘an dernier, il faut se méfier des apparences.