Face au mur: le patron du Forum de Liège à propos de la saison à venir et aussi... de Yannick Noah en concert le 7 juin 2022

Face au mur: on parle de Yannick Noah - On n'est pas des pigeons (110/183) - 14/09/2021 Simon Bouazza est le patron du Forum de Liège qui redémarre enfin sa saison après des mois de fermeture. Et, au programme de cette saison se trouve notamment le nom de YannIck Noah. Face au mur, Simon Bouazza se prête au jeu du Oui ou Non à propos de Yannick.