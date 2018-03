Extensions de garantie: au cas par cas

On en a parlé au début de l'année, la garantie légale pourrait bien passer de deux à trois ans. En attendant, la plupart des enseignes d’électro-ménager vous proposent, moyennant finance, des extensions de garantie. Comme leur nom l’indique, elles prolongent la garantie légale qui passe ainsi, le plus souvent, de deux à cinq ans. Mais ces extensions sont-elles réellement intéressantes? La réponse est nuancée.

Imaginons que vous achetiez un lave-linge, pour prolonger votre garantie, vous devrez ajouter au montant de votre achat une centaine d’euros. Le montant est important mais il est vrai que si vous devez faire appel à un technicien pour une réparation, vous serez certainement bien au-dessus de cette fourchette.

Chez Krefel par exemple, pour les machines à laver le linge, il s'agit d'une somme forfaitaire de 99 euros; Média-Markt démarre théoriquement à 39 euros mais les prix grimpent en même temps que ceux des appareils; Vanden Borre vend ses extensions à 119 euros, c’est un peu plus cher qu’ailleurs mais cela comprend un appareil de remplacement et la panne est prise en charge en interne. Des détails qui peuvent faire la différence car se passer de lave-linge peut être bien embêtant…

Ces extensions sont-elles réellement utiles? Autant le dire tout de suite, il est impossible de tirer des généralités. Ce qui est certain par contre, c’est que les marques, évidemment, les recommandent. L’heure est à l’obsolescence programmée et la peur de la panne joue à plein. Que couvrent ces extensions? En général, elles prolongent donc la garantie légale sur les pièces, la main d’œuvre et le déplacement, pour autant que le matériel soit entretenu en "bon père de famille". Cela dit, prudence quand même car la liste des exceptions peut-être longue. Le Bureau Européen des Consommateurs le confirme : "les extensions ne couvrent pas toujours l’intégralité du produit et il existe également des restrictions géographiques; ainsi, un produit acheté en France ne bénéficiera pas forcément de l’extension de garantie sur le territoire belge".

Combien de fois ces garanties peuvent-elles servir? En théorie, il n’y a pas de limite mais en pratique, si. Car au fil des ans, votre appareil ne sera assuré que pour sa valeur résiduelle et celle-ci varie selon les enseignes. En pratique, cela signifie que si le technicien doit intervenir à plusieurs reprises ou si une panne survient alors que votre appareil est dans sa cinquième année de garantie, il y a de fortes chances pour que la panne ne soit pas réparée et que vous receviez un bon d’achat à valoir sur un appareil à acheter en magasin…

Résumons donc en disant que si vous souhaitez souscrire une extension de garantie, vous avez tout intérêt à examiner les conditions générales à la loupe; c’est d’autant plus vrai que les informations fournies par les vendeurs en magasin sont parfois des plus fantaisistes.