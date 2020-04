Explore.org : Comment observer la nature aux 4 coins du globe ?

On peut aussi y découvrir un grand nombre de documentaires . La bibliothèque en pleine croissance d’Explore comprend plus de 250 films originaux et 30 000 photographies du monde entier.

Le plus grand zoo virtuel au monde, les cages en moins.

Le confinement nous pèse, nous sommes en manque de nature et d'évasion. Le site explore.org nous permet de découvrir la vie “sauvage” grâce à des webcams partout dans le monde en direct ou en différé et cela gratuitement.

Explorer le monde

N'arrêtez jamais d'apprendre, venez explorer !

Créé par le philantrophe californien Charles Annenberg Weingarten alias “Chalrie”, Explore a participé à l'installation de centaines de caméras dans de nombreux parcs et institutions, couvrant quatre continents : Europe, Afrique, Asie et Amérique. Chaque caméra est installée en collaboration avec un organisme œuvrant à la protection de l'environnement et des animaux.

Une grande communauté le suit sur son site explore.org mais aussi sur Facebook et Instragram. Vous pouvez partager vos idées, dialoguer, visionner et envoyer des films et des photos par courrier électronique.