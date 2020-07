Ainsi, le tarif annoncé est souvent synonyme de "prix de base" , n'incluant que l'assurance responsabilité civile obligatoire. Il conviendra de vérifier les autres assurances dont vous avez besoin et de bien comparer les montants de franchises qui s'appliquent le cas échéant et qui peuvent être excessivement élevées.

Sur place, prenez votre temps

Eviter les pièges des voitures de location - © Prostock-Studio - Getty Images/iStockphoto

Le temps d'abord de lire le contrat qu'on vous propose. Correspond-il à ce que vous avez réservé ?

Le coup classique au comptoir, c'est que l'employé vous propose des assurances complémentaires. La plus courante est l'assurance rachat de franchise, qui vous permet d'être exonéré de payer des montants faramineux en cas d'accident ou de dégradation. En jouant sur la crainte, on va sans doute vous refourguer cette assurance, certes utile, mais horriblement chère. Mais il y a moyen de dormir l'esprit tranquille en vous y prenant différemment... Certaines assurances en Belgique (Allianz, AG Insurance) proposent cette possibilité à l'année, sous forme de produit spécifique ou en option dans l'assurance familiale. Bien sûr, il y a des conditions d'utilisation mais la couverture est complète et le tarif est beaucoup plus avantageux que celui que pratiquent les loueurs.

Une fois en possession des documents, inspectez le véhicule. Si possible avec l'agent sur place qui notera vos remarques, ou en prenant un maximum de photos pour vous dédouaner lors de la restitution. C'est une étape souvent négligée mais qui peut le cas échéant vous sauver d'un mauvais pas. Certains loueurs peu scrupuleux allant jusqu'à facturer au client des griffes quasi invisibles sur les bas de caisse (cas vécu par un téléspectateur). Quand ce n'est pas la même griffe qu'on ne répare pas et qu'on facture à plusieurs clients !