Et si on achetait du non-alimentaire avec les chèques-repas ?

En règle générale, les chèques-repas ne servent qu’à acheter des produits alimentaires. Oui mais, est-ce que tous les magasins respectent la loi?

Pour le vérifier, nous nous sommes rendus dans quatre supermarchés : Aldi, Lidl, Carrefour et Delhaize. Verdict après tournage en caméra cachée : seul Carrefour ne permet pas d’acheter des produits non-alimentaires avec les chèques-repas (tout est codé d’avance donc à la caisse, on voit automatiquement ce qui peut ou non être payé par chèques-repas).

Ailleurs, nous avons pu acheter de l’essuie-tout, du savon liquide et du dentifrice sans aucun souci. Motif : ils ne disposent pas de ce système automatisé. Chaque enseigne dresse du coup ses propres règles pour l'utilisation de ce mode de paiement. Pour l’heure, aucun contrôle n’a eu lieu par la VIA (Vouchers Issues Association) qui compte rappeler à l’ordre les commerçants qui ne respectent pas le règlement en vigueur.