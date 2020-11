Et si nous rêvions d'évasion ?

Et si on s'évadait en camping-car pendant les vacances ? - © Matthew Micah Wright - Getty Images

Promesse de liberté et gage de sécurité : combien coûtent ces petites maisons mobiles et à quoi faut-il penser pour se lancer dans cette aventure nomade lorsque nous ne serons plus confinés? Vous rêvez de vacances mais vous vous demandez si un jour vous allez pouvoir voyager à nouveau à cause du coronavirus ? En attendant le déconfinement, avez-vous pensé aux motor-homes ou vans ? Cette formule de vacances nomade en famille a la cote ! Mais attention, il y a certaines contraintes : prix, cautions, taxes, réglementations, obligations, vidanges... Voici les infos dont vous avez besoin avant de vous lancer.

Achat ou location ? Si vous êtes néophyte, optez d’office pour une location d’un week-end, voire d'une semaine avant de débourser des sommes folles dans l’achat, les taxes ou encore les assurances… et surtout sans savoir si vous allez aimer ou pas ce mode de vacances. En location, tout est compris mais attention, vous devez bloquer une garantie assez élevée de 1500 à 2000 euros selon la valeur du véhicule loué.

Pour une location Pour une location entre particuliers Il existe une sorte de airbnb : Yescapa. Ce leader européen de la location de camping-cars, fourgons et vans aménagés propose plus de 8500 véhicules à la location. Vous pouvez trouver un modèle à louer près de chez vous. Comptez par nuit en moyenne 85 euros. Louer via un professionnel Cela coûte un peu plus cher. Les prix tournent aux alentours de 75 à 105 euros la nuit en fonction du nombre de couchage. Vous avez l’embarras du choix pour comparer les prix et le confort des véhicules vu les nombreux loueurs sur notre territoire. En voici quelques-uns : Nomade-motorhomes, blacksheep,location de campingcar, campingcar-belgique, vanomobil.

Pour un achat Occasion ou neuf ? Cela dépend de vos envies mais le budget dépend de la taille, du confort et des kilomètres parcourus. La fourchette est large : entre 25.000 et 150.000 euros ! Pour l’achat d’un engin d’occasion Les prix oscillent de 7.000 euros à 50.000 euros. Attention de bien vérifier l’état du moteur pour éviter des soucis de mécaniques. Pour un neuf Comptez un budget moyen de 50.000 à 75.000 euros. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'un entretien est à faire tous les ans, comme pour une voiture : tous les 15.000 kilomètres. Comptez 320 euros pour un petit entretien et 650 euros pour un gros entretien.

Permis exigé ? Un van requiert le même permis qu’une voiture soit un permis de conduire B. C'est aussi le cas pour la conduite d’un motor-home dont la masse maximale autorisée (MMA) n'excède pas 3,5 tonnes et dont l'habitacle est conçu et construit pour le transport de 8 passagers au maximum, hors conducteur. Par contre, un permis de conduire C1 est requis pour un mobil-home dont la MA est comprise entre 3,5 t et 7,5 t. Le détenteur de ce permis doit également disposer d'une attestation d'aptitude, une attestation médicale. Et attention, lorsque l'on voyage loin, on charge vite l'engin avec des bagages, des vélos et il arrive que la police vérifie son poids avec un risque d'un déchargement à la clef et des amendes parfois lourdes à payer : 135 euros en France mais jusqu'à 5000 euros en Autriche.

Taxes Pour la taxe annuelle de circulation : 132€ pour les moins de 3,5 tonnes

pour les moins de 145€ pour ceux allant jusqu'à 8 tonnes

pour ceux allant jusqu'à 185€ pour ceux jusqu’à 11 tonnes En Wallonie, il est possible d'être exempté de la taxe de circulation en demandant une carte de 30 trajets qui doit être remplie à chaque fois que le motor-home emprunte la voie publique. Si vous roulez plus, vous devez payer une taxe de mise en circulation. En Flandres, ce système de carte de 30 trajets a été supprimé.

Contrôle technique Vous avez l'obligation d’effectuer un contrôle technique lors de la première mise en circulation pour un neuf afin de contrôler son poids, sa capacité de charge, le nombre de places assises et le poids des bagages autorisés. Le montant demandé : pour un véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg : 4,20€

si elle est supérieure à 3.500 kg : 13,10€. Ensuite, un passage annuel est requis et coûte 36,80 € (< 3,5T) ou 58,20 € (>3,5T).

Assurances Comptez 1000 euros/an pour une couverture omnium pour un véhicule d’une valeur de 50.000 euros. Mais demandez plusieurs devis. Une assurance "responsabilité civile – véhicule à moteur" est obligatoire. Et la prime d'assurance est calculée en fonction de la puissance en kilowatts du véhicule. Une assurance omnium/vol et incendie est conseillée, le montant de la prime étant déterminé par la valeur de l’engin.

Limitations de vitesse Les limitations de vitesse sont identiques pour les voitures particulières sauf si leur masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 t. : leur vitesse est alors limitée 90 km/h sur les autoroutes et sur les routes composées de 2x2 bandes. A l'étranger, informez-vous car les limitations de vitesse sont souvent plus strictes. Par exemple, un petit camping-car en Espagne car ne peut dépasser les 100 km/h.

Carburant En fonction de votre vitesse, de la taille et du poids du véhicule, la consommation d’un camping-car tourne autour de 8 litres à 14 litres par 100 km. Un van consommera un peu moins, entre 8 à 10 litres.

Péage/vignette à l'étranger Le prix à payer varie selon la hauteur du véhicule, sa longueur ou sa catégorie de poids. Ce sera plus cher qu’une voiture.

Où stationner ? Le jour En journée, il est possible de stationner aux emplacements indiqués par un panneau E9a ou E9h et là où le stationnement n'est pas interdit et n'est pas à durée limitée. Interdiction par contre de s’arrêter aux endroits réservés aux autres catégories de véhicule : panneaux E9b, E9c ou E9c… La nuit Il y a de plus en plus de réglementations communales qui interdisent des endroits sauvages et touristiques. C’est en fonction du règlement communal. Informez-vous auprès de la police locale ou sur le site Web de la commune où vous souhaitez passer la nuit. Les vans par contre, peuvent s’arrêter 24h00 là où ils le désirent car ils sont considérés comme une voiture. Pour trouver des spots, il y a un site : park4night . Il existe aussi le Gamping (avec un "G") qui consiste à dormir chez l'habitant : Home camper Hivernage Lorsque le véhicule n’est pas utilisé, beaucoup de propriétaires le mettent à l’abri dans un garage. Comptez environ 500 euros par an pour un parking.

Ce type de voyage nomade n’a pas que des avantages mais une fois qu’on y prend goût, on y retourne et on peut devenir accro. Le principal atout réside dans le sentiment de liberté que procurent ces voyages.