Est-ce qu'on se marie ou pas cet été ? - On n'est pas des pigeons (136/214) - 24/06/2020 Vous aviez planifié de vous marier cet été mais tout est tombé à l'eau à cause du coronavirus ? Vous êtes toujours dans l'attente et espérez pouvoir maintenir le Jour J ? Les règles ont certes un peu évolué ces derniers mois, néanmoins, certaines incertitudes demeurent. Pour y faire faire le secteur s'organise ! On vous explique.