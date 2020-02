Est-ce la fin du ski en Belgique ?

Si le réchauffement climatique est sur toutes les lèvres, on garde ici de l’ optimisme et on se rassure en se disant qu’on ouvrait jusqu’à 32 jours il y encore quelques années et que la neige reviendra surement.

Se diversifier pour survivre !

Ne pouvant compter sur l’hiver pour vivre une année entière, notre gérant est forcé de diversifier ses activités.

L’exemple le plus flagrant est cette piste de BMX qu’il a fait construire récemment et où il organise évènements et compétitions. Mais il se sert aussi de ses tire-fesses et de sa piste dénuée de neige pour organiser des descentes (et donc remontées) en VTT.

Et puisque le cadre le permet, il prépare aussi des balades " nature ", terme qu’il utilise aussi pour baptiser un festival de musique qui se tient désormais chaque année sur ce même site.

La diversification des activités devient une condition de survie et il faut avouer que dans ce cas, on s’y prend plutôt bien.