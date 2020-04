Eric-Emmanuel Schmitt et Franck Dubosc, ce samedi 4 avril dans "On n'est pas des pigeons à la maison"

Pour vous accompagner durant votre confinement, " On n'est pas des pigeons à la maison " modifie légèrement sa formule pour vous proposer une émission 7j/7 et en direct ! Si Benjamin Maréchal assure les émissions du lundi au vendredi, Sara de Paduwa est aux commandes de celle-ci durant le week-end.

Chaque week-end, Sara de Paduwa reçoit des invités en confinement dans "On n'est pas des pigeons à la maison". Ce samedi 4 avril, l'animatrice recevra l'humoriste Franck Dubosc et l'écrivain Eric-Emmanuel Schmitt.

Des invités exceptionnels

Ce samedi 4 avril, l'animatrice recevra le témoignage du célèbre écrivain et dramaturge Eric-Emmanuel Schmitt ainsi que l'humoriste et comédien Franck Dubosc. Sara de Paduwa aura l'occasion de questionner l'auteur sur son expérience du confinement via Skype, mesures de sécurité obligent. L'humoriste, quant à lui, aura un message à faire passer !