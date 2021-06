Equiper son vélo de sacs pour les vacances

Les sacoches pour vélos - On n'est pas des pigeons (98/183) - 04/06/2021 Cet été, beaucoup de belges vont faire du vélo. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale du Vélo, Raphaël présente quelques exemplaires de sacoches pour vélos. Ces sacoches s'attachent facilement avec un scratch. Il y a plusieurs tailles et plusieurs prix aussi. Et puis, il y a également la solution maison, pas chère, à 2.30€ : un simple sac de courses replié et attaché au guidon avec des élastiques.