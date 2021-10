Epilation des sourcils: les erreurs à ne pas commettre

Young man wearing bathrobe plucking eyebrows in front of the bathroom mirror, butterfly tattoo on hand © Getty Images

Ensuite, pour épiler le dessous et le dessus, on relie ces points en dessinant des lignes parallèles.

Pour des yeux forts écartés , c'est l'inverse: on se base du coup sur l' aile du nez et pas sur l'extrémité du nez pour éviter d'écarter encore plus les yeux.

Pour une personne qui a les yeux très rapprochés , on va démarrer le sourcil plutôt à l' extrémité du nez pour donner un effet de largeur entre les deux yeux vu que les sourcils vont être un peu plus écartés. On parle en milimètres bien sûr.

Epilation à la cire ?

On peut avoir envie de se faire épiler les sourcils à la cire pour plus de précision et de rapidité. Cette technique n'est pas spécialement recommandée: la cire est plus agressive sur une peau qui est si fragile à cet endroit. Un excès d'épilation à la cire pourrait provoquer un affaissement de la paupière. A chaque fois qu'on arrache la bande, la peau est un peu étirée, et à force de le faire, elle restera étirée.

La cire peut casser plus facilement le poil: une épilation à la cire est une épilation en contresens par rapport au poil. Ce qui va laisser le bulbe dans le pore. Du coup, le poil va repousser plus vite et sera plus dur.

Mieux vaut donc priviléger une épilation à la pince, certes un peu plus lente, mais bien plus précise et plus douce.

Attention aussi à la manière dont vous allez tirer sur le poil pour ne pas le casser. Ceci même si vous vous épilez à la pince. Si vous tirez vers le bas ou à contresens, le poil peut casser. On peut acquérir le bon geste.

Comment coiffer le sourcil ?

Pour coiffer son sourcil, il y a aussi une technique: on ne coiffe pas le sourcil sur le coté, mais on le coiffe vers le haut. Puis on rabaisse légèrement ce qui dépasse ou on le coupe si c'est trop long. Pour que le look tienne toute la journée, on peut mettre un petit peu de laque ou de savon transparent sur un goupillon pour faire un "brushing du sourcil".