" Je suis allé changer les pneus de nos deux voitures sans problème. Mon garagiste habituel était ouvert !" Cette petite phrase d'un collègue a attiré notre attention ce matin. Vérifications faites, parmi le nombre de mesures "d'assouplissement" du confinement qui ont été décidées ces derniers temps, aucune ne concerne le secteur de la mobilité au sens large. Faire changer ses pneus hiver par des pneus été reste interdit. Et pourtant, plus de 100 000 emplois sont impactés, sans parler des millions d'utilisateurs des différents types de véhicules. Donc, non, rien n'a vraiment changé depuis plus d'un mois n'en déplaise au garagiste peu scrupuleux.

Une lumière au bout du tunnel Entretiens, pneumatiques, car wash, ventes... Bientôt une éclaircie dans le monde de la mobilité ? - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Entretiens, pneumatiques, car wash, ventes... Bientôt une éclaircie dans le monde de la mobilité ? - © BHFoton - Getty Images/iStockphoto Mais tout espoir n'est pas perdu. Les différentes fédérations des secteurs de la mobilité sont en négociation avec les représentants du gouvernement afin de modifier les mesures et permettre une reprise partielle de l'activité. Elles espèrent obtenir gain de cause ce vendredi 24 avril, lors du prochain conseil de sécurité. Le secteur de la mobilité revendique le droit d'ouvrir, sous conditions, certains pans de leurs activités. Ainsi, les concessions et garagistes pourraient recevoir des clients sur rendez-vous, ou en limitant leur nombre comme le font les grandes surfaces. D'autant qu'une concession n'est déjà pas un endroit bondé en temps normal. Beaucoup de personnes sont aussi en attente de la livraison de leur véhicule, ce qui pourrait se faire sans prendre trop de risques. Pourquoi ne pas autoriser l'accès à des car wash, éventuellement rien que les automatiques ? Pourquoi interdire les balades à moto alors que les probabilités de contagion sont quasi nulles ? La réponse est toujours la même et elle découle de la règle de base assez stricte : tout déplacement non essentiel est interdit ! Et depuis le début, cette mesure ne souffre d'aucune exception supplémentaire, à part la récente autorisation de sorties à cheval pour le bien-être de l'animal. Autre lueur d'espoir, elle vient de l'étranger où plusieurs usines de production de voitures ont décidé de planifier une reprise des activités. C'est par exemple le cas de Toyota à Onnaing, dans le nord de le France, mais aussi de Renault au Portugal et en Russie ou encore des constructeurs allemands la semaine prochaine.

Concurrence déloyale Entretiens, pneumatiques, car wash, ventes... Bientôt une éclaircie dans le monde de la mobilité ? - © Jetta Productions Inc - Getty Images Entretiens, pneumatiques, car wash, ventes... Bientôt une éclaircie dans le monde de la mobilité ? - © Westend61 - Getty Images/Westend61 Comme les pépiniéristes avaient crié au scandale suite à la fermeture de leurs commerces alors que la grande distribution était autorisée à vendre une marchandise similaire, les marchands de cycles font de même avec les magasins de bricolage et les grandes surfaces. Chaque fois qu'une mesure est assouplie, cela entraîne des répercussions ailleurs. Ainsi, en temps normal, on vend 470 000 bicyclettes par an dans notre pays. Avec toutes ces semaines de fermeture alors que le printemps est exceptionnellement doux, c'est une catastrophe pour ces commerces. Sauf que des vélos sont aussi vendus ailleurs que chez des spécialistes, dans ces grands magasins qui sont ouverts. Or, moyennant quelques adaptations, il serait tout à fait possible d'ouvrir les magasins spécialisés. Ceux-ci, à l'instar des garagistes du secteur auto/moto, peuvent toujours effectuer des réparations et livraisons urgentes dans certains cas, et le déplacement vers le lieu de travail en fait partie. Ce service minimum ne suffit pas et tous espèrent une reprise de leur commerce. Le monde de la mobilité attend donc avec anxiété les décisions de cette fin de semaine. Et pour la première fois depuis bien longtemps, une éclaircie pourrait se dessiner ailleurs que dans le ciel.