Energie : comparez les fournisseurs, changez-en et gagnez des sous !

Les prix de l'énergie sont au plus bas, c'est le moment de renégocier votre contrat voire de changer de fournisseur et pour cela il faut comparer !

Comment faire ?

Il y a tout d'abord les comparateurs "institutionnels" de la Creg (commission de régulation de l'électricité et du gaz) ou encore de la Cwape (Commission wallonne pour l'énergie) qui sont tout a fait règlementaires et vous pouvez leur faire confiance. Vous y trouverez tous les tarifs des fournisseurs belges (Engie, Luminus, Lampiris, etc...) Un bémol tout de même : il n'y a pas de promotions ou très peu.

Les comparateurs en Belgique ne se valent pas tous !

Les comparateurs privés négocient des promotions avec les fournisseurs

C'est un avantage certain pour gagner des sous sur votre futur contrat. Ca leur permet de proposer des tarifs compétitifs. Mais attention, ils ne se valent pas tous ! Les comparateurs se doivent de mettre les prix à jour en principe chaque mois. (Prix du marché, promotions etc ... ) Certains comparateurs "oublient" de le faire ! Conséquence: lorsque vous trouvez un super tarif et que vous faites faire le calcul sur base de votre indice de consommation, ce n'est plus du tout le même prix qui s'affiche !

Certains contrats peuvent aussi vous placer en mauvaise posture

Si vous n'y prenez pas garde, vous allez choisir un contrat "variable" parce qu'il vous parait nettement plus intéressant. Variable veut dire qu'il varie en fonction des prix du marché ! Et donc, vous risquez de voir votre facture filer à la hausse. A l'échéance, vous aurez payé beaucoup plus cher! Donc, optez pour un contrat fixe! pas de mauvaise surprise et en plus si vous le faites maintenant, vous profiterez des prix très bas.

A qui faire confiance alors ?

La creg s'est rendu compte du risque potentiel que présentent certains comparateurs qui proposent un peu tout et n'importe quoi. Dès lors, elle a décidé de "certifier" les comparateurs qui proposent de mettre en concurrence TOUS les fournisseurs et leurs tarifs, qui s'engagent aussi à mettre a jour leur prix chaque mois. C'est le cas de Comparateur-Energie.be actuellement le seul certifié par la Creg. Comparer les contrats des fournisseurs c'est souvent fastidieux. On ne comprend pas toujours ce que nos choix impliquent. Et on devine encore mois les trucs et astuces qui peuvent permettre d'économiser encore plus en fonction de notre profil de consommateur. Comparateur-Energie.be propose un service supplémentaire non négligeable: un accompagnement personnalisé par téléphone. Un service réalisé en quelques minutes et qui permet d'éviter de faire des bêtises! A bon entendeur !

