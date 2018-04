Encore un peu de patience pour savourer des fraises belges

Les fraises sont bel et bien là dans nos rayons, mais c'est manifestement un peu trop tôt... Sachez qu'au niveau mondial, quatre millions de tonnes de fraises sont produites environ chaque année.

Les Etats-Unis et l'Espagne sont les premiers producteurs de fraises. En Belgique, nous produisons aux alentours de 40 000 tonnes, dont 70% sont exportées. Dans les rayons actuellement, on peut retrouver des fraises provenant du sud de l'Espagne, mais ce n'est pas vraiment le top de la qualité. En effet, les productions de celles-ci ont un impact environnemental et social qui sont catastrophiques: production dans des serres chauffées, recours à des pesticides, main d'oeuvre très peu payée... Mieux vaut dont attendre fin avril voire début mai pour les premières fraises belges.

Dans l'état actuel des choses, la dénomination "fraises de Wépion" ne veut pas du tout dire qu'elles sont cultivées à Wépion, ni même dans la région,... Diverses initiatives ont donc tenté de remettre de l'ordre dans tout cela. Chez nous, au niveau de la production de masse, trois variétés existent, dont une qui domine le marché: Elsanta (qui représente 90% de la production belge de masse en fraises).

La fraise, un fruit peu calorique et riche en vitamines C

Les fraises sont bonnes pour la santé. Deux caractéristiques essentielles de la fraise: tout d'abord, elle est peu calorique, dix fraises représentent 40 kcal. La fraise est aussi riche en vitamines C. Dix fraises couvrent nos besoins en vitamines C. Pas besoin de compléments. Il y a néanmoins un petit bémol: certains parmi nous sont allergiques à ces fraises, mieux vaut donc ne pas en manger à ce moment-là.

La bonne période pour consommer les fraises, c'est de fin avril à fin juillet voire mi août. N'achetez que des fraises d'un rouge brillant et avec une queue bien verte. Un emballage fermé et percé de petits trous est un bon emballage pour les fraises parce qu'il va mieux les protéger contre le dessèchement. Ne les conservez pas plus de deux à trois jours au frigo, mieux vaut les consommer rapidement. Et avant de les consommer, lavez-les de préférence avec la queue pour ne pas que la fraise absorbe l'eau.