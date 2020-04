En Télétravail : avons-nous droit aux tickets-restaurants ?

Actuellement, nous sommes 44% en Belgique à télétravailler mais comme nous restons confinés chez nous, avons-nous toujours droit aux chèques repas ?

Bosser à la maison, entraîne un changement radical de méthode de travail. Il faut s’imposer une organisation et une certaine rigueur afin de pouvoir assumer ses missions : deux périodes de travail doivent idéalement être entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas. Nous devons donc prendre le temps de nous nourrir. Mais vu que nous ne quittons pas notre lieu de vie, avons-nous encore droit aux tickets-restaurants en télétravail ?

Votre employeur doit continuer à vous en fournir si vous poursuivez votre activité en télétravail.

Tous les Belges ne disposent pas tickets repas, mais pour celles et ceux qui en bénéficient en temps normal, sachez que votre employeur doit continuer à vous en fournir durant toute la période de confinement si, bien sûr vous poursuivez votre activité en télétravail que ce soit à domicile, ou dans un autre bureau.

De plus, le Conseil national du travail nous assure que la validité des chèques-repas, mais aussi des écochèques et des chèques-cadeaux qui expirent en mars, avril, mai et juin 2020 sera quasi certainement prolongée de 6 mois à compter de leur date d’expiration. Les chèques sportifs et culturels resteront valables jusqu’au 31 décembre.

Comme beaucoup de restaurants restent fermés en raison de la crise sanitaire, n’oubliez pas que certains proposent la vente à emporter ou la livraison à domicile. Sachez que vous pouvez aussi utiliser vos tickets-restaurants dans les supermarchés et autres commerces de proximité. Dans la mesure du possible, privilégiez une Carte Ticket-Restaurant et sans contact pour éviter tout risque de contamination.