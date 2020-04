En première ligne avec des masques non-conformes

Depuis ce jeudi, dans une maison de repos de la région liégeoise (qui veut rester anonyme par respect pour ses pensionnaires et son personnel), comme dans bien d’autres, des masques ont dû être mis de côté. Ils seraient non-conformes. Mais avant d’avoir cet avertissement, le personnel en première ligne les a déjà portés plusieurs semaines… C’est la douche froide.

On joue avec la vie des gens !

L'un des membres du personnel soignant de cette maison de repos témoigne : " On a une trentaine de cas de Covid. On a eu deux décès. On est en première ligne ici, déjà que les maisons de repos ont un peu été mises de côté, avant d’être testées. On a vraiment un sentiment d’abandon, de sacrifice d’une partie de la population. Pour nous, c’est assez difficile à vivre, par rapport à cela. On essaye de faire un boulot dans de bonnes circonstances, comme on a pas mal de patients " Covid ". Nous, on vient travailler pour nos pensionnaires, mais on retourne tous à la maison au soir, donc on a envie d’être bien protégés. "

Or cette protection tant espérée pourrait bien ne pas être du tout assurée. Le personnel de cette maison de repos a été prévenu ce jeudi 23 avril, que les masques FFP2 (KN95) utilisés depuis trois semaines ne sont pas garantis. Ils proviennent d’un fournisseur non fiable qui a procuré ce même modèle de masques, révélés non-conformes.