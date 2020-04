En ligne, à imprimer… Confinement rime aussi avec jeux de société !

Si les mesures de confinement font les beaux jours des plateformes de streaming, le jeu de société pourrait bien connaître également son heure de gloire ! Entre le jogging, la couture, la cuisine et la lecture, vous êtes nombreux à ressortir les boîtes de jeux ! L’occasion est enfin venue de s’attaquer aux jeux qui prennent la poussière sur l’étagère et d’affronter les règles qui vous rebutent depuis des mois. Certains ont fait leurs réserves avant le début du confinement en dévalisant ludothèques et magasins spécialisés. Ce n’est pas votre cas ? Sachez que de nombreux magasins de jeux restent joignables pour prendre vos commandes, qui seront expédiées chez vous. N’hésitez pas à suivre vos boutiques préférées sur les réseaux sociaux ! Vous avez envie de nouveautés, vous venez de terminer votre 54e partie de Time’s up ou vous connaissez par cœur les 16 pages de règles de Civilization ? Le Print and Play pourrait vous intéresser !

Print and Play, qu'est-ce que c'est ? Vous imprimez des jeux chez vous, gratuitement et en toute légalité ! Le Print and Play permettait aux jeunes créateurs de jeux indépendants de tester leurs créations et de diffuser leurs jeux. Avec le confinement, le principe s’ouvre au grand public. Solution peu coûteuse, elle nécessite une bonne imprimante, des ciseaux et un pot de colle. Vous imprimez des jeux chez vous, gratuitement et en toute légalité ! Vous trouvez les règles et le matériel sous forme de fichiers, vous les imprimez et vous obtenez votre du jeu. La phase de bricolage pourrait même amuser les plus jeunes !

Où les trouver ? Imagination, stratégie, réflexion… Asmodee vous propose de télécharger gratuitement six jeux, six gros succès, pour jouer en famille. Combo Color, Dobble, que l’on ne présente plus, ou encore Cortex Challenge. Réflexion, mémoire et rapidité sont les mots-clés pour s’affronter dans 8 défis : doublons, épreuves tactiles, suites logiques, labyrinthes, puzzles en couleur et bien d’autres encore. A partir de 8 ans.Retrouvez également l’univers enchanteur de Dixit, pour les joueurs de 8 ans et plus. Timeline Classic : Des cartes représentent des événements, des inventions ou des découvertes majeures. A vous de les replacer sur une ligne du temps. Enfin, Unlock ! Un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. De légères modifications ont été apportées à certaines de ces éditions spéciales afin de simplifier l’impression et l’utilisation. Sur le site français du groupe, vous trouverez d’autres jeux à télécharger, sur le même principe. Jeux de plateaux ou jeux de cartes, jeux compétitifs ou collaboratifs, vous en trouverez pour tous les âges sur internet, notamment sur les sites des éditeurs de jeux. Impossible d'être exhaustif, mais soulignons quelques exemples parmi d’autres : Wild Space, le dernier né de Catch up Games, Bandido, à télécharger gratuitement sur ce site, des enquêtes ou des chasses aux trésors ici. Si vous êtes fan d’Andor, vous trouverez ici des extensions à télécharger.

Vous êtes seul à la maison ? Pourquoi pas les jeux en ligne ? Des joueurs de les tous les niveaux à affronter en ligne. C’est un peu moins convivial, mais vous pourrez trouver des joueurs de les tous les niveaux à affronter en ligne, sans autre matériel que votre ordinateur ou votre tablette ! Vous trouverez facilement les plus connus, Uno par exemple, qui se joue en respectant le même principe simple du jeu de cartes, quant au célèbre Loups-Garous de Thiercelieux, il peut se jouer en ligne avec 50 joueurs ! Pour tester votre culture générale, le plus célèbre des jeux de questions-réponses est disponible en ligne, tout comme le Rummikub si vous préférez les chiffres, ou le Monopoly, si vous n’êtes pas encore lassé. Pour retrouver les classiques mais aussi découvrir des jeux plus modernes ou plus confidentiels, rendez-vous sur le site boargamearena.com. Après inscription, vous accéderez à de nombreux jeux gratuitement.

Sur les réseaux sociaux Vous pouvez également jouer sur les réseaux sociaux : pourquoi pas une part de Concept ? Rendez-vous sur la page de Repos Production pour une partie de Just One, Concept et Concept Kids Animaux en direct !

