En confinement, les réparations urgentes à domicile et livraisons de mazout se poursuivent-elles ?

Entretien de chaudière - © JodiJacobson - Getty Images

En confinement, les réparations urgentes à domicile et livraisons de mazout se poursuivent ? - On... La consigne est de rester chez soi, d’avoir le moins de contacts possibles avec l’extérieur. Mais en cas de problèmes de chauffage, de pannes, ou de fuite d’eau, les corps de métier interviennent encore à votre domicile. Au cas par cas… Et pour gérer l’urgence et la première nécessité.