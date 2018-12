En compagnie de Lilli et Newton, on a testé le "Pedicut"

Les animaux n'aiment vraiment pas qu'on leur touche les pattes, pourtant parfois il faut bien y passer, c'est une question d'ongles. Pour Hélène Biller vétérinaire : "On peut faire ça soi-même, souvent les propriétaires de chien ont peur, de passer à l’action, il y a la présence d’une petite veine, il ne faut pas couper trop court, il y a en effet des risques de saignement".

Alors pour couper les ongles de nos petits protégés, nous avons fait une trouvaille, un coupe ongle équipé d'une loupe et d'une lampe, au prix de 24,90 euros. Nous avons mis notre achat dans les mains de Laura Marchal, toiletteuse. Tentative avec Lili, petite Jack Russell, Laura constate : "L’accès n’est pas facile, la loupe gêne, elle bouge et se met dans le chemin, la lame ne coupe pas très bien."

Pour le test, on n’en reste pas là, c'est au tour de Newton, un beau dalmatien. Même constat, la loupe ne sert pas à grand-chose et la lame ne coupe toujours pas bien! Laura préfère reprendre sa pince, plus simple, plus efficace, et moins chère.

Et si vous ne souhaitez pas du tout investir dans un coupe ongles pour votre chien, n’hésitez pas à l'emmener courir et gambader dans les champs, il usera ses ongles à coups de courses folles...