En cette période de coronavirus notre immunité fait recette - On n'est pas des pigeons (92/214) -... "Le microbe n'est rien. Le terrain est tout" Louis Pasteur. Notre terrain, c'est notre terrain et nous avons le pouvoir de l'optimaliser pour favoriser la santé ! Notre corps est notre meilleur ami mais il a ses lois et sa physiologie. En comprenant et en soutenant celles-ci nous favorisons notre santé et immunité.