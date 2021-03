Eden Hazard a-t-il encore de la valeur ?

A l'heure où l'Euro 2021 de Football se profile, le Capitaine des Diables Rouges Eden Hazard se trouve dans une situation plutôt délicate... Depuis un an et demi, le joueur belge accumule les blessures (la dernière étant une blessure musculaire au psoas droit) et sa participation à la compétition est aujourd'hui sérieusement compromise.

Même si ses coéquipiers du Real Madrid affirment qu'il revient dans la course, il n'en reste pas moins que sa valeur sportive s'en trouve pour l'instant amoindrie.

Mais, sa valeur publicitaire suit-elle la même courbe ? Thibaut Roland a pris l'avis d'un spécialiste en la matière.