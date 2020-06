Economie du Donut : consommer bio et équitable, c'est possible ?

L’objectif est de mettre en avant les produits de consommation équitable et biologique (pour l’alimentaire) ou écologique (pour le non-alimentaire) . Mais, comment faire pour intégrer ce " monde d’après " si on a l’habitude de faire ses courses dans la grande distribution ?

Cette théorie se base notamment sur les limites de notre environnement et de sa relation avec l’être humain . Kate Raworth qui a travaillé 11 ans dans les équipes d’Oxfam explique : " Il faut coexister dans cet espace bien défini. Il faut refonder une théorie adaptée aux défis de notre temps ", dit-elle. Cette théorie parle à la fois de respect de la nature et de respect de l’être humain . En quelque sorte, son objectif est d’ allier la justice sociale à l’écologie. Oxfam respecte ces objectifs dans ses Magasins du Monde.

Oxfam vend des cosmétiques, des vêtements, toutes sortes d’accessoires dans ses Magasins du Monde mais l’organisation a aussi décidé récemment de se lancer sur internet via une toute récente plate-forme belge " Waio " qui propose des articles éco-responsables et éthiques. On peut ainsi trouver 600 références Oxfam sur cette plate-forme … " Nous avons décidé de passer sur internet, précise Pierre Santacatterina, directeur d’Oxfam Magasins du Monde, parce qu’il y avait une nécessité d’élargir nos canaux de distribution étant donné que nos magasins physiques sont en perte de vitesse. Les ventes sur Waio sont encore réduites mais lors de certaines périodes comme la fête des mères, elles ont connu un certain succès ".

Dans la grande distribution, l’alimentaire propose des produits avec des labels que vous connaissez bien. Il y a notamment le label "bio" européen et le label " fairtrade ". " On remarque aussi qu’il y un certain nombre de produits qui présentent ces deux labels, explique Renaud DeBruyn, conseiller à l’association Ecoconso, on peut en trouver chez Delhaize ou chez Bio-Planet, le magasin spécialisé en produits bio de Colruyt ".

Economie du Donut : consommer bio et équitable, c'est possible ? - © Tous droits réservés

Pour le consommateur, il faudra qu’il pousse ses recherches pour trouver à la fois, sur un article, le label bio et le label fairtade. Un truc ? Sur internet, par exemple sur le site de Delhaize, il suffit de faire une recherche sur le mot " Fairtrade " dans les produits bio et vous trouverez … ceci ! …. du thé, du chocolat, du café, du miel et aussi certain produits Oxfam. Par ailleurs, chez Bio-planet, puisque tous les produits sont bio, cherchez sous le mot " fairtrade ". Résultat : à nouveau des produits bio et fairtrade !

Si vous poursuivez vos recherches, vous trouverez aussi dans certains magasins spécialisés des produits de la société coopérative " Ethiquable " ou d’autres qui portent le label français " biopartenaire "

Voilà, vous commencez déjà à devenir un peu " donut " … vous vous souvenez : vous respectez à la fois l’environnement et, votre santé et l’être humain.

Et si vous voulez trouver des produits Oxfam dans la grande distribution, c’est possible aussi : chez Delhaize, Colruyt et Bio-Planet. " L’objectif pour nous, précise Nick Declercq, directeur achats et logistique chez Oxfam Fairtrade, est de développer 100 % de nos produits en bio pour 2030. Il faudra un peu de temps parce que nos petits producteurs doivent s’adapter à ce type de culture dans leurs pays. "