Echanger votre plaque de voiture contre un pass TEC gratuit pendant 3 ans ! On a testé pour vous

Abonnement TEC contre voiture - On n'est pas des pigeons (104/183) - 03/09/2021 Il est possible en Wallonie d'échanger sa voiture contre un abonnement TEC gratuit pendant 3 ans. Comme l'explique Françoise Walravens, il faut tout d'abord radier votre plaque d'immatriculation en la renvoyant à la DIV via un bureau de poste, lequel vous fournira immédiatement un avis de radiation. Il faut ensuite se rendre sur le site des TEC et remplir le formulaire adéquat. Pensez également à vous munir d'une composition de ménage, de l'avis de radiation de votre plaque et le tour est presque joué. Il reste à renvoyer tout cela au siège TEC de votre région ou vous rendre dans un espace TEC. Il est à noter que là une carte de chargement de votre abonnement vous sera facturée 5 €. Après les 3 années gratuites, il faudra bien sûr payer pour renouveler cet abonnement.