E-liquides : fumer "bio", c'est meilleur pour la santé ?

Liquides bios et e-cigarettes ? - On n'est pas des pigeons (78/183) - 07/05/2021 Certaines cigarettes électroniques, celles sans nicotine, contiendraient des liquides bios. Cela pose question et, de fait, ces allégations" bio" sont trompeuses. Les marchands d'e-cigarettes n'y croient pas, il s'agit pour eux d'un effet marketing. Chez Sciensano,l'institut scientifique de santé publique, on précise que ces liquides, même ceux à base végétale, sont le fruit de manipulations chimiques, par définition non-bios. Et le SPF Santé publique de conclure qu'il n'y a pas de différence entre un e-liquide normal et un e-liquide dit "bio". Et de rappeler aussi que fumer nuit à la santé.