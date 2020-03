E-Cigarettes: magasins fermés et vapoteurs sans recharges

Sur le site du SPF Santé Publique , la réglementation est on ne peut plus claire: « La vente à distance de cigarettes électroniques et d’e-liquide aux consommateurs est interdite. »

« La vente à distance restant interdite, toute l’activité est à l’arrêt , précise un vendeur, et nos clients risquent de se retourner en masse vers le tabac et les cigarettes traditionnelles ». Les cigarettes restent effectivement disponibles en supermarchés.

Le règne de la débrouille

Le règne de la débrouille - © Martina Paraninfi - Getty Images

Certains vapoteurs parviennent tout de même à se procurer des recharges. Roger (prénom d’emprunt) témoigne: « Je contacte mon vendeur par téléphone, il prépare ma commande et nous fixons un rendez-vous... J’arrive, la porte s’ouvre, il pose le paquet à distance pour éviter tout contact rapproché et je repars, exactement comme quand on fait ses courses. Le paiement se fait à distance via mon smartphone ».

Du côté de l’UBV (Union Belge pour la Vape), on confirme des pratiques du genre: « C’est pathétique, il y a des gens qui s’arrangent pour donner des rendez-vous sur un parking où ils s’échangent la marchandise ».

Patrick, le cofondateur de l’UBV, surenchérit : « Je connais des vapoteurs qui venaient de commencer la cigarette électronique et qui, faute de recharges, retournent à la cigarette traditionnelle. Je ne comprends pas la position des autorités belges en la matière alors que dans d’autres pays en confinement, comme la France par exemple, les magasins d’e-cigarettes restent accessibles ».