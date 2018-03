Dynamo International Mobilité: le bon plan pour une expérience de vie à l'étranger

Animation à l'Athénée Royal de Gembloux: les élèves réfléchissent à leur avenir. Parmi leurs motivations, la perspective de vivre une expérience à l'étranger.

Partir, l'idée donne envie, mais dans la pratique, les moyens financiers sont souvent un problème. Pour Dynamo International Mobilité, service d'aide à la jeunesse, la mobilité est un outil important. L'association accompagne les jeunes dans l'élaboration de projet à l'étranger.

Des séjours totalement gratuits

Dynamo International Mobilité apporte des réponses concrètes, et trouve des fonds pour financer ces expériences de vie. Grâce à ces différentes aides, ces séjours de courte et longue durée sont totalement gratuits. L'association est présente sur Bruxelles et Namur. Dans ses locaux à Uccle, des jeunes se rencontrent régulièrement, pour évoquer leurs projets.

Haname est partie au Portugal pour deux semaines, c'était sa première expérience à l'étranger. Joana est portugaise, elle est arrivée en Belgique il y a cinq mois, elle bénéficie d'une bourse du service volontaire européen. Elle donne des cours d'anglais dans l'association. Joana n'en est pas à sa première expérience à l'étranger, elle s’est ouverte au monde et elle se sent plus sûre d’elle.

Dynamo International Mobilité est résolument un bon plan pour des jeunes de 13 à 25 ans en quête d'expérience de vie à l'étranger. Pour Dynamo International Mobilité il y a l'avant, la construction du projet mais aussi l'après, avec l'évaluation et la valorisation de l'expérience vécue.