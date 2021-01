Du saucisson qui pose question : viande de porc ou viande de cheval ?

Ce saucisson de chez Delhaize affiche un étiquetage qui laisse perplexe… L’emballage indique "Salami", "Saucisson de Boulogne", et puis en plus petit l’inscription "viande de porc : produit UE". On peut donc selon toute vraisemblance s’attendre à être en face d’un produit à base de porc.

Sur l’avant de l’emballage de ce saucisson de chez Delhaize , on trouve une indication "Viande de porc ". Mais quand on retourne le paquet, la liste des ingrédients indique "Viande de cheval". On a voulu éclaircir le mystère.

La mention apposée à l’avant du paquet est on ne peut plus claire. Elle annonce de la viande de porc. Comme c’est d’ailleurs généralement le cas dans les charcuteries de type saucisson ou salami…

Saucisson "Côté Pile"

Quand on consulte la liste des ingrédients à l’arrière de l’emballage pourtant le doute n’est pas permis. On trouve la mention viande chevaline fermentée et dans le détail de la composition "viande de cheval" et "graisse de porc".

Pour l’association de défense des consommateurs "Test Achats", aucun doute : ce type d’emballage est non conforme et trompeur puisqu’il laisse penser a priori aux clients que le produit est fabriqué à base de viande de porc. Or il n’est en rien, l’ingrédient principal est bel et bien de la viande de cheval. Après examen du problème en interne, Delhaize a finalement reconnu qu’il s’agissait d’une "erreur d’étiquetage" et que tout allait être mis en place pour y remédier.