Du retard dans les colis chez bpost

Quand on appelait les porte-parole de bpost il y a quelques semaines, le ton se voulait rassurant. La crise du coronavirus semblait gérable parce qu’elle ressemblait à l’afflux d’une période de fête. Aujourd’hui, le discours passe du blanc au noir. Certains colis pourraient accuser de sérieux retards.

Depuis 3 semaines, bpost enregistre une explosion du volume de colis. A la même période l’année passée, bpost traitait 250.000 colis par jour en moyenne. Aujourd’hui, on est entre 400.000 et 450.000 colis par jour. Ce chiffre, on ne l’atteint en général qu’à la veille de Noël et de St Nicolas, on s’y prépare longtemps à l’avance et ça ne dure pas aussi longtemps que maintenant.

À cet afflux massif vient s’ajouter le contexte particulier de la crise du coronavirus. Bpost a dû s’adapter et mettre en place des mesures de sécurité et d’hygiène supplémentaires dans ses entrepôts, point postes et centres de tri. Des mesures qui ralentissent le bon fonctionnement de ces lieux. Mais puisque l’aventure n’est pas finie, parmi les employés et collaborateurs de bpost, il y a une hausse de l’absentéisme.