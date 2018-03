Du plastique dans des burgers végétariens ? Histoire d’un rappel de produits

L’information est tombée via les sites de presse en ligne ce mardi 13 mars en début d’après-midi: l'entreprise "La vie est belle" rappelle certains de ses produits à cause d'une présence possible de plastique. "La vie est belle" est une société, située en Flandre, à Oostkamp, spécialisée dans la fabrication de burgers végétariens. Elle vend ses produits sous sa marque propre mais aussi pour la gamme Delhaize bio et chez Bio-planet.

C’est le matin de ce mardi 13 mars que le problème a été découvert dans les ateliers de production: une pièce de plastique pointue retrouvée dans des oignons surgelés intégrés à plusieurs préparations.

Rapide décision de rappel

Après avoir consulté l'Afsca et par mesure de précaution, la production est arrêtée. "La vie est belle" décide alors de lancer un rappel des produits pour lesquels les oignons incriminés ont été utilisés et où il y a donc un risque potentiel de présence de plastique. Les points de vente sont prévenus par mail via les grossistes: ils reçoivent un document qui reprend les noms des produits et les dates de péremption. Parmi ceux-ci notamment des "burgers aux noisettes", des "croquettes de fromage" et des "burgers d’hiver".

Petit coup de sonde interpellant

Le même jour, mardi 13 mars, quelques heures après l'annonce du rappel, nous faisons un coup de sonde dans plusieurs points de vente de ces burgers. Nous allons vérifier si l’information est bien arrivée dans quatre magasins choisis au hasard. Et dans trois points de vente, aucune trace des produits rappelés… Dans un de ces magasins, Autre CHOSE à Rixensart, un document est déjà d’ailleurs affiché dans le rayon, Eric Van Essche le gérant, explique: "Un mail est arrivé ce mardi matin à la première heure, ils ont décrit les lots, on a vérifié ce qu’on avait en magasin et on les a retirés du rayon, puis on a affiché pour que les clients qui en ont achetés puissent éventuellement les ramener".

Mais si dans ces commerces, le rappel est suivi d’effet, en revanche dans le quatrième magasin visité des "croquettes de fromage" et des "burgers d’hiver" n'ont pas été retirés.