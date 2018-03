Du granola pour vous faire voyager

Aujourd'hui, l'équipe radio d'On n'est pas des pigeons a reçu Lionel de Liedekerke, venu parler de son produit: Bamboo Granola. Mais entre le granola et le muesli, par exemple, quelle est la différence?

Il ne faut pas confondre le granola avec du muesli. La différence entre les deux, c'est que le granola est cuit et le muesli est cru. Ce qui justifie d'ailleurs une différence de prix car au niveau de la préparation du produit il y a des étapes en plus... L'histoire de Bamboo a démarrée avec Lionel et Charlotte, deux associés qui se sont rendus à Bali. Le nom "Bamboo" vient d'ailleurs de ce voyage, cela fait référence au côté un peu exotique.

La force du produit, c'est le sucre, qui est vraiment imbattable. Le taux de sucre du produit est imbattable au niveau de la grande distribution en Belgique. En effet, ce taux de sucre est vraiment très faible, on n'en rajoute pas. Il n'y a que du sirop d'érable en faible quantité. "On est à cinq grammes de sucre pour 100 grammes de produit, ce qui est très très faible", précise d'ailleurs Carlo. D'habitude, dans d'autres granola, on tourne autour des 25 grammes de sucre pour 100 grammes de produit...

Deux noms exotiques: Uluwatu et Shaka

Dans ce mélange de granola, vous trouverez aussi des graines de courges et des graines de tournesol. La base des deux produits existants, Uluwatu et Shaka, est presque la même car elle est tellement bien optimisée au niveau des valeurs nutritionnelles que Lionel et son associée en sont très contents. Ensuite, ils ont joué sur un mélange d'épices. Par exemple pour le Shaka, c'est un peu plus "spéculoosé" avec des noix de pécan, des amandes, etc... Tandis que l'autre est un produit sans allergènes.

"Maintenant que le produit est passé sur le marché de la grande distribution en Belgique, on nous demande de faire attention à plus de choses, et nous aussi on veut sans cesse innover et amener des améliorations au produit, donc on passe sur l'huile de tournesol, qui est nettement moins saturée en graisse et qui est donc meilleure", précise Lionel.

Pour l'élaboration du produit, ces deux concepteurs ont fait appel à des écoles de nutrition. Ils ont travaillé avec plusieurs étudiantes qui avaient chacune leur point de vue. "On a donc essayé de faire un melting-pot de plusieurs bonnes choses", raconte à nouveau Lionel.

