Du coca dans une bouteille en papier, c'est possible ?

Coca rêve d'une bouteille en papier - On n'est pas des pigeons (66/183) - 20/04/2021 Coca-cola veut absolument créer une bouteille en papier pour les raisons écologiques que l'on connaît. Mais, ce n'est pas facile: un prototype existe actuellement mais il contient encore du plastique, ce qui pose problème au niveau du recyclage. Coca-cola poursuit cependant ses recherches.

De la conception, au design et à la fabrication, Coca-Cola a tout pensé, tout réfléchi, pour créer l' inconcevable : une bouteille en papier.

Au centre de Recherche & Développement du fabriquant de sodas à Bruxelles, nous avons la réponse. Laura Brems, porte-parole de la marque, modère: "Si le papier est recyclable et respectera l'environnement, on n'y est pas encore. La bouteille actuelle se composant encore de papier ET de plastique."