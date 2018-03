Du changement pour les baux locatifs en Wallonie

Soyez prudents, il y a du changement en vue pour les baux locatifs en Wallonie. En effet, désormais, la compétence en matière de bail d’habitation est régionale. Il s'agit d'une conséquence de la sixième réforme de l’Etat.

A Bruxelles, le premier texte régional réglementant le sujet est entré en application au 1er janvier et la Wallonie a voté sa réforme du bail d’habitation la semaine dernière pour une entrée en vigueur le 1er septembre prochain. L’objectif: redéfinir les droits et obligations des locataires et des propriétaires, des preneurs et des bailleurs, et s’adapter aux nouvelles formes de location.

En Wallonie, 34% des logements sont loués. Mais concrètement, qu’est-ce qui change? Globalement, pas de panique, il n’y a aucun changement spectaculaire annoncé; l’objectif est seulement de s’adapter aux évolutions du marché locatif constatées sur le terrain.

Parmi les nouvelles formes de location, il y a la colocation, qui sera mieux encadrée. Le bail est spécifique: il devra définir la répartition des charges, du loyer, l’inventaire des meubles,... On prévient ici tous les problèmes qui pourraient survenir. Le bail impose aussi une solidarité entre colocataires; si l’un d’eux s’en va et que sa chambre n’est pas occupée par un nouvel arrivant, ce sera aux colocataires d’assumer. Pareil en cas de dégâts.

Il y a aussi du changement pour les étudiants: plus de flexibilité, ce qui correspond mieux à leur mode de vie. De fait, à partir du 1er septembre, ils pourront casser leur bail à n’importe quel moment. Mais, ils devront donner un préavis de deux mois et payer trois mois de loyer d’indemnité. Ces indemnités ne devront pas être payées dans trois cas précis:

S’il arrête ses études, quelle que soit la raison

S’il perd l’un de ses parents ou une personne qui pourvoit à ses besoins

Si l’étudiant trouve un accord avec le bailleur

Si un étudiant part en Erasmus, il pourra, de commun accord avec le propriétaire, sous-louer le bien pendant son absence.

Une grille des loyers en phase de test

Concernant les personnes précarisées, elles auront la possibilité, par exemple, de faire appel à une agence immobilière sociale qui louera le bien à leur place en le leur sous-louant, avec la possibilité pour la personne précarisée de devenir par la suite le locataire officiel. Dans la foulée, bonne nouvelle pour les locataires et les propriétaires, la Région wallonne publiera pour ceux qui le souhaitent un bail type. Attention, tous les baux devront être impérativement enregistrés! L’état des lieux devient obligatoire. Obligation aussi pour le preneur de contracter une assurance incendie.

Quant à la grille des loyers, elle existera bel et bien. Aujourd'hui elle est d’ailleurs en phase de test. Vous pouvez d’ailleurs la consulter sur le site du Service public wallon du logement. Cependant, il n’a aucune valeur contraignante. Il est là à titre purement indicatif. Cela peut être un bon support, tant pour les locataires que pour les propriétaires.

Pour plus d’informations, consultez le portail de la Région wallonne.