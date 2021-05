Dropshipping : arnaque ou bonne affaire ?

Le dropshipping est une forme de e-commerce par laquelle le site vendeur ne possède pas de stocks et fait livrer le client final directement par son fournisseur sans, le plus souvent, que le client ne le sache.

Le principe du dropshipping peut être utilisé pour une partie de l’assortiment du site marchand ou pour la totalité de l’offre.

Dorian Vanderheyden, Web Développeur & Dropshipper, s’est lancé dans le Dropshipping : " J’étais au chômage et j’ai commencé une formation informatique. J’ai découvert le Web à ce moment-là. Je me suis posé la question : comment gagner mon argent tout seul sur internet. Et c’est sur YouTube que j’ai trouvé comment le dropshipping fonctionnait. "

Et contrairement à beaucoup de tutos vantant les mérites du dropshipping où on devient milliardaire en peu de temps, Dorian se rend compte que ce n’est pas si rapide et simple que cela. Cela demande beaucoup de travail, il faut avoir plusieurs connaissances, ce sont des métiers très différents : du marketing, du design conception Web, etc…

Se disant que beaucoup de gens aiment le vin, Dorian se lance dans une boutique en ligne consacrée au monde du vin : " Practical Wine ".

"Comme je n’avais pas beaucoup d’argent à consacrer à ma boutique, je me suis lancé avec 50,100 euros. Je me suis dit ce sera quitte ou double. Et si les ventes décollent, j’aurai de quoi payer ma pub derrière, sinon je ferme la boutique. Pour moi le premier avantage du premier dropshipping, c’est de ne pas avoir de stock, on ne doit pas payer de loyer pour l’entreposer."

Dorian réussit à gagner 650 euros en un mois : " Ce n’est pas beaucoup. Mais je me suis rendu compte que le site avait des défauts et je continue à l’améliorer. "

Dorian est conscient de ses responsabilités envers ses clients : " Je fais très attention au service après-vente. Mes clients ont une adresse mail pour me contacter. Et aussi mon numéro de téléphone et mon adresse physique pour envoyer un courrier. Un service Paypal de paiement en ligne pour les cartes bancaires afin que tout soit sécurisé. J’ai même mis en place un chat comme cela, ils peuvent me contacter directement. "

Il dénonce aussi le compteur factice : certains sites affichent un compteur qui dit : "attention il reste deux minutes pour avoir le deuxième produit à -50%" . "Cela je ne ferais jamais, car c’est mettre la pression sur le client et je trouve que cela fait fuir plus qu’attirer. "

C’est comme un commerce classique : on achète un produit moins cher, et on le revend plus cher, mais ici sur la toile.

Dorian est conscient que le dropshipping n’a pas bonne presse, mais il estime que ce n’est pas du tout une arnaque. C’est un business model qui est différent. " C’est comme un commerce classique : on achète un produit moins cher, et on le revend plus cher, mais ici sur la toile. "