Drone de drame : Laurent ne sait pas ce qu’il peut faire avec son drone

Et il comprend d’autant moins cette situation qu’il est formel :

C’est un spectateur un peu perdu qui s’adresse à nous : Laurent est indépendant dans le secteur de la communication. Il a acheté un drone de moins d’un kilo . Il en a un usage parfois de loisirs, parfois professionnel (prise de vue pour des agences immobilières). Or, pour un usage professionnel, il faut posséder une licence. Sauf qu’une telle licence n’est possible que pour autant que le drone pèse plus d’un kilo . Comme il le dit : "Je ne sais pas ce que je peux faire".

Transition…

Au SPF mobilité, on confirme une certaine inadéquation entre la loi, qui date de 2016, et la situation sur le terrain : "La législation, explique Charlotte van den Branden, responsable communication du SPF mobilité, a mis beaucoup de temps à arriver. Et elle est déjà dépassée."

Mais pas de problème : elle sera bientôt remplacée par une nouvelle législation. Un règlement européen, qui devrait tout changer. Il était censé entrer en vigueur le 1° juillet de cette année. Mais la crise COVID a reporté son application au 1° janvier 2021. Et entre-temps, on fait quoi ? Entre-temps, on est en phase de transition.