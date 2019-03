Doudounes d'hiver : comment les laver correctement ?

Comme chaque année, à la fin de l'hiver, Nathanaëlle est de corvée doudounes... Avec trois enfants, la pile se révèle impressionnante et compliquée à gérer, il y a des textures différentes qui nécessitent des programmes de lavage bien spécifiques... " Il y a du duvet, donc ils disent qu'il faut mettre des balles de tennis. Je ne joue pas au tennis, donc je n'ai pas de balle de tennis pour regonfler le duvet. C'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention aux matériaux quand on achète, et j'avoue que pour beaucoup de vestes, j'ai coupé les étiquettes car j'ai des enfants qui ne supportent pas avoir quelque chose qui gratte et qui pendouille, donc je ne sais plus en quoi c'est fait... " nous explique la mère de famille.

Sans étiquettes, mieux vaut jouer la sécurité. Nathanaëlle regroupe donc ses lessives en fonction des coloris. C'est parti pour la première lessive avec un programme laine, lavage à 30 degrés... En attendant le résultat, Nathanaëlle a une mission: trouver une balle de tennis pour sa deuxième lessive. Une doudoune en plumes, ça ne rigole pas! " Dans le tambour ça va tourner, et ça va en permanence taper dans la veste. Ce qui fait que les plumes vont éviter de se mettre comme un petit tas, en boule. Ça va regonfler la veste " indique Nathanaëlle. Bilan après lessives : les doudounes sont propres et toujours en bon état. " Je pense que la balle a fait son petit effet au niveau du rembourrage des plumes. Il n'y a pas l'air d'y avoir de paquets. Je la mets quand même au séchoir comme il est indiqué sur l'étiquette ".

Le pressing, autre solution pour la lessive

Pour ceux qui n'en ont pas, il y a le pressing. Ici, la doudoune est chouchoutée comme il se doit. " Parfois on dit que la doudoune ne peut aller qu'en nettoyage à sec mais on constate parfois que malgré ça, il reste parfois des taches, des auréoles. C'est pour ça qu'à ce moment-là nous les mettons dans les machines à laver avec un produit très doux. Mais c'est surtout le séchage qui est le plus important dans la doudoune " explique Carine Foubert, gérante d'un nettoyage à sec. Evidemment, le tout prêt a un prix : de 15 à 25 euros la doudoune.