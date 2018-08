Donneries et give-boxes pour réduire les frais de la rentrée scolaire

Dans pile une semaine c’est la rentrée des classes. Et comme chaque année il faut trouver le bon compromis entre "faire plaisir" et ne pas payer trop cher.

La souche concernant les fournitures scolaires, selon La ligue des familles, peut atteindre jusque 100 euros sans compter le cartable, le plumier ou encore les livres scolaires. Et cela, ce n’est que pour un enfant, alors imaginez la situation pour une famille nombreuse... Pour réduire ces coûts, direction la donnerie. Il s'agit d'un nouveau phénomène, d'une nouvelle alternative qui se développe de plus en plus. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les différentes initiatives sur le site du Réseau des Consommateurs Responsables.

Donneries et give-boxes

Concrètement, après avoir fait le tri chez vous, vous pouvez apporter tout le matériel superflu à certains endroits. Ce matériel que vous donnez ne sera pas revendu à prix cassé mais bien donné. D’où l’appellation "donnerie". Vous pouvez trouver des donneries à Nivelles, Namur, Wavre, Liège... Un peu partout en Wallonie.

Des give-boxes commencent aussi à émerger : même principe que la donnerie mais dans une boîte, il n'y a pas de bénévoles sur place. C'est une sorte de grand frigo. Il y a ce type de give-box par exemple dans les bâtiments communaux à Etterbeek, pour déposer du matériel scolaire.

Déposer du matériel superflu pour faire plaisir à d'autres personnes

Ces boîtes permettent aux citoyens d'y déposer des lattes, des crayons, des gommes, des stylos, des plumiers ou encore des cartables qu'ils n'utilisent plus. C'est également l'occasion de faire plaisir, de faire une bonne action tout en faisant le tri à la maison, après un déménagement par exemple. Notez que l’action rentrée scolaire des 12 give-boxes d’Etterbeek dure jusqu’au 15 septembre.

Le matériel scolaire est évidemment indispensable pour les enfants mais il n’est pas gratuit et lorsqu’on éprouve quelques difficultés, le premier septembre n’est pas toujours un jour très réjouissant. On sait aussi que certaines écoles exigent des marques précises pour les fournitures scolaires. La Ligue des familles rappelle d’ailleurs que c'est interdit. Mais ce matériel de marque ou non est disponible à ces donneries ou give-boxes.

L’occasion de se procurer toutes les fournitures scolaires en seconde main et sans débourser un euro...