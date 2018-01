Devinez quel est le meilleur truc pour ne pas glisser sur le verglas?

Il y a une période de l'année où il est difficile de tenir sur ses guibolles. Le verglas s'invite, et les piétons exécutent des figures dignes parfois d'un patineur du dimanche. Alors quel est le meilleur moyen d’éviter la chute et ne pas se retrouver à l’hôpital ?

L'équipe des Pigeons a demandé à des spécialistes de la glisse leur avis : les hockeyeurs des Red Rooster de Charleroi. Verdict : les chaussures spécialement conçues pour la neige (149 euros) et les grip (9,99 euros) - qui s'enfilent facilement sur la semelle - sont très efficaces.

Mais la technique la plus surprenante et la plus économique reste... la chaussette en laine qu'on enfile au dessus de la chaussure. La laine s’agrippe bien à la glace : c'est laid mais efficace et pas cher. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez toujours marcher très lentement en regardant où vous mettez les pieds.