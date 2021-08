Devenir propriétaire, un privilège de "vieux" ? La galère du premier achat

Selon les derniers chiffres de la Fédération du Notariat (Fednot), le nombre de transactions immobilières est en forte hausse par rapport à l’an dernier. Et les prix continuent d’augmenter. Dans son dernier rapport, l’office belge de la statistique, Statbel, observait un taux d’inflation annuel de 6,7% au premier trimestre 2021.

Le confinement a été une épreuve pour tout le monde. Mais peut-être un peu plus pour ceux qui vivent dans de petits appartements sans extérieur. Sans surprise, aujourd’hui, ils sont nombreux à rêver d’un bout de jardin ou d’une grande terrasse.

Family on balcony © Tous droits réservés

Très vite, Louise comprend que ce ne sera pas forcément une promenade de santé. "C’est une vraie galère ! C’était stressant, fatiguant, j’habitais à Liège, je visitais des appartements à Bruxelles. Les prix frôlent l’absurde . C’est devenu très compliqué de négocier . Les gens font des offres sur place. Si vous attendez plus d’une nuit, un bien intéressant sera parti. Et les meilleures affaires se font de bouche-à-oreille ."

A 28 ans , Louise vient d’acheter son premier appartement . Sa recherche a duré environ un an. Et c’est avec soulagement qu’elle attend de pouvoir emménager. Car devenir propriétaire n’a rien d’une sinécure ! "J’ai commencé à envisager d’acheter quelque chose, comme plusieurs de mes amis, lors du premier confinement. Avec cette crise, nous avions besoin de projets", témoigne Louise.

Entre les prix qui augmentent et les revenus qui, parfois, ont été revus à la baisse pour certains secteurs touchés par la crise, le contexte n'aide pas forcément les jeunes à franchir le pas.

Louise revient sur les démarches qu'elle a effectuées: "Au départ, c’était un terrain inconnu pour moi. J’ai demandé conseil à un notaire. Je lui ai dit que moi, le langage juridique, je n’y comprenais rien. Il m’a expliqué les différentes étapes depuis l’offre jusqu’à l’acte, à quoi faire attention, les problèmes récurrents. Il a pris son temps. On ne sait pas quelles questions poser, on ne sait pas comment s’y prendre, comment être un bon candidat. A la suite de ce rendez-vous, j’étais plus sûre de moi."

Vous pouvez vous renseigner sur internet, mais il est toujours utile d’avoir un premier entretien avec quelqu’un dont c’est le métier. "Ce contact avec l’étude permet de savoir dans quoi on met les pieds" , abonde Renaud Grégoire, porte-parole de notaire.be.

Le marché étant tendu en termes de timing... Il faut se décider vite, et ça peut conduire à des ennuis !

Vous pourrez faire ensemble le tour des problèmes que vous risquez de rencontrer. "Par exemple, les problèmes de copropriété. Est-ce que j’ai bien toutes les informations ? Est-ce qu’il y a un crédit en cours ? Si vous achetez à deux, l’un a des fonds propres, mais pas l’autre… Cela induit aussi de nombreuses questions. Comment combiner la vente d’un bien et l’achat d’un autre ? Il y a des questions à anticiper, des points à clarifier absolument au moment de la négociation, après c’est trop tard", constate Renaud Grégoire.

Faut-il changer la chaudière, combien les travaux vont-ils me coûter ? "Le marché étant tendu en termes de timing, beaucoup de gens n’ont pas le temps de réfléchir à toutes les questions indispensables. Il faut se décider vite, et ça peut conduire à des ennuis." D’où l’importance de baliser le terrain au préalable.

Consulter un notaire, mais aussi les banques avant de commencer les visites. Quels sont les frais annexes, que pouvez-vous raisonnablement emprunter et à quel taux ?