Détatouage, le prix à payer !

Quand il est question de détatouage - On n'est pas des pigeons (58/183) - 31/03/2021 Estimant son tatouage raté, un téléspectateur de Marchin doit se faire détatouer. Le docteur Lara el Hayderi, dermatologue au CHU de Liège donne quelques informations à ce sujet: le détatouage ne fait pas mal car il est souvent réalisé par un médecin et sous anesthésie;certaines couleurs disparaissent difficilement;il s'agit d'un acte cosmétique non remboursé par la sécurité sociale.