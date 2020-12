Désinfecter son caddie dans un caisson UVC : une solution intelligente !

Au même titre que les UVA et les UVB, les UVC font partie du spectre des ultraviolets. Leur spécificité tient dans le fait qu'ils dégagent une énergie très importante qui va leur conférer des pouvoirs bactéricides et virucides; ces capacités sont connues depuis fort longtemps et on les utilise notamment en milieu hospitalier à des fins de désinfection.

Au moment de la première vague Covid, une coopérative namuroise - OpenFlow a eu l'idée d'utiliser ces lampes UVC dans la lutte contre le virus du Covid. Les premiers caissons sont apparus en région namuroise au printemps dernier et depuis une douzaine de grandes surfaces ont embrayé.