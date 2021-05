Désherbant à base d’acide acétique : du vinaigre à prix d’or

Roundup ou vinaigre ? - On n'est pas des pigeons (94/183) - 31/05/2021 Désherbant par excellence, le Roundup sans glyphosate contient de l'acide acétique, c'est-à-dire du vinaigre. Sachant que le prix du vinaigre, au litre, est 50 fois inférieur à celui du Roundup, en est-il de même au niveau de l'efficacité ? Le test réalisé, suivant les conseils d'un chimiste, montre qu'après une heure, le Roundup commence bien à agir comme promis mais pas le vinaigre. Par contre, quelques jours plus tard, vinaigre et Roundup donnent le même résultat: les mauvaises herbes sont brûlées. Alors, vinaigre moins cher et tout aussi efficace, faut-il choisir ?